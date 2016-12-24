الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مجمع الأسمدة بالعين السخنة يونيو 2018

كتب: سمير حسنى - محمد شعلان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مجمع الأسمدة الكيماوية بالعين السخنة فى يونيو 2018، موضحًا أن المشروع كان من المفترض أن يتم إنشائه خلال 5 سنوات، ولكن اشترط على الشركات المنفذة باختصار المدة، من أجل توفير فرص عمل للمدنيين تصل إلى نحو 5 آلاف وظيفة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اليوم السبت، أن مجمع العين السخنة سيعمل على توفير سماد الفوسفات بمعدل إنتاج مليون طن، وهو ما سيوفر متطلبات الزراعة فى مصر، بالإضافة إلى تصدير باقى الإنتاج إلى الخارج.

وبالحديث عن المخلفات الصناعية، قال الرئيس السيسي: "المعالجة التي تتم لنواتج الصناعة لا يجوز صرفها على الشبكة القومية للدولة، وإنما على محطات معالجة".. مشددًا على أهمية معالجة مخلفات ونواتج الصناعة بعيدًا عن الشبكة القومية للصرف.