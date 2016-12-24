أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مجمع الأسمدة بالعين السخنة يونيو 2018

Google+ Print
الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مجمع الأسمدة بالعين السخنة يونيو 2018 الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مجمع الأسمدة بالعين السخنة يونيو 2018

>كتب: سمير حسنى - محمد شعلان

وجه الرئيس عبدالفتاح بسرعة الانتهاء من مجمع الأسمدة الكيماوية بالعين السخنة فى يونيو 2018، موضحًا أن المشروع كان من المفترض أن يتم إنشائه خلال 5 سنوات، ولكن اشترط على الشركات المنفذة باختصار المدة، من أجل توفير فرص عمل للمدنيين تصل إلى نحو 5 آلاف وظيفة.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اليوم السبت، أن مجمع العين السخنة سيعمل على توفير سماد الفوسفات بمعدل إنتاج مليون طن، وهو ما سيوفر متطلبات الزراعة فى ، بالإضافة إلى تصدير باقى الإنتاج إلى الخارج.

 

وبالحديث عن المخلفات الصناعية، قال الرئيس السيسي: "المعالجة التي تتم لنواتج الصناعة لا يجوز صرفها على الشبكة القومية للدولة، وإنما على محطات معالجة".. مشددًا على أهمية معالجة مخلفات ونواتج الصناعة بعيدًا عن الشبكة القومية للصرف.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم