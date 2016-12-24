أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

س و ج.. هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟

Google+ Print
س و ج.. هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟ س و ج.. هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟

>عمر الأيوبى

باسم مرسى مهاجم الزمالك أصبح صداعا فى رأس الإدارة بعدما تأخرت إجراءات تجديد تعاقده مثل بقية زملائه.. وبات يتردد كثيرا هل يراوغ اللاعب من أجل الاحتراف فى الخارج وتحقيق أقصى استفادة مالية، أم هناك مفاوضات أهلاوية وإغراءات تجعل اللاعب يفكر ويدرس الأمر والتساؤلات كثيرة.

 

هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟

بالتأكيد صعب الإجابة النهائية، لكن كل المواقف السابقة للاعب تؤكد أنه لا يفكر فى الرحيل للأهلي، بدليل أنه رفض من قبل عرضا مغريا فى الموسم الماضى وكان من حقه استخدام شرط الـ2 مليون يورو لكنه أعلن رسميا رفضه استخدام الشرط الجزائى ويتمسك باللعب للزمالك فقط.

 

ولماذا يؤجل باسم مرسى تجديد عقده مع الزمالك؟

هناك شروط تعاقدية جارى الاتفاق عليها بين اللاعب والنادى، والرغبة موجودة من الطرفين فى الاستمرار بميت عقبة مع إمكانية الرحيل للاحتراف الخارجى أبرزه عرض الصين فى إعارة لمدة 6 شهور، من أجل مساعدة اللاعب فى تحقيق مكاسب فنية ومالية.

 

متى يحسم باسم مرسى التجديد للقلعة البيضاء؟

خلال الساعات القادمة سيحسم باسم مرسى التوقيع على عقود التجديد، خاصة بعد الاتفاق مع مسئولى ميت عقبة على تفاصيل العرض الصينى الذى وصل للاعب ويتقاضى فيه الزمالك مليونى دولار فى إعارة لمدة 6 شهور فقط بخلاف ما سيتقاضاه باسم مرسى فى المدة ذاتها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365