س و ج.. هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟

عمر الأيوبى

باسم مرسى مهاجم الزمالك أصبح صداعا فى رأس الإدارة بعدما تأخرت إجراءات تجديد تعاقده مثل بقية زملائه.. وبات يتردد كثيرا هل يراوغ اللاعب من أجل الاحتراف فى الخارج وتحقيق أقصى استفادة مالية، أم هناك مفاوضات أهلاوية وإغراءات تجعل اللاعب يفكر ويدرس الأمر والتساؤلات كثيرة.

هل ينتقل باسم مرسى للأهلي؟

بالتأكيد صعب الإجابة النهائية، لكن كل المواقف السابقة للاعب تؤكد أنه لا يفكر فى الرحيل للأهلي، بدليل أنه رفض من قبل عرضا مغريا فى الموسم الماضى وكان من حقه استخدام شرط الـ2 مليون يورو لكنه أعلن رسميا رفضه استخدام الشرط الجزائى ويتمسك باللعب للزمالك فقط.

ولماذا يؤجل باسم مرسى تجديد عقده مع الزمالك؟

هناك شروط تعاقدية جارى الاتفاق عليها بين اللاعب والنادى، والرغبة موجودة من الطرفين فى الاستمرار بميت عقبة مع إمكانية الرحيل للاحتراف الخارجى أبرزه عرض الصين فى إعارة لمدة 6 شهور، من أجل مساعدة اللاعب فى تحقيق مكاسب فنية ومالية.

متى يحسم باسم مرسى التجديد للقلعة البيضاء؟

خلال الساعات القادمة سيحسم باسم مرسى التوقيع على عقود التجديد، خاصة بعد الاتفاق مع مسئولى ميت عقبة على تفاصيل العرض الصينى الذى وصل للاعب ويتقاضى فيه الزمالك مليونى دولار فى إعارة لمدة 6 شهور فقط بخلاف ما سيتقاضاه باسم مرسى فى المدة ذاتها.