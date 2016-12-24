رئيس معهد الفلك: شهر ربيع الأول 30 يوماً وغرة الثانى الجمعة

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن شهر ربيع الأول سيكون 30 يوماً، إذ سينتهى الخميس المقبل 29 ديسمبر، على أن تكون غرة شهر ربيع الآخر فلكيا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف عودة، إن هلال شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى1438 ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 53 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس المقبل، الذى يوافق اليوم التالى “ليوم الرؤية” طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

وأشار عودة ، إلى أن هلال شهر ربيع الآخر لن يولد عند غروب شمس يوم الرؤية الموافق الأربعاء المقبل، فى كل من مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ، وبهذا يكون يوم الخميس هو المتمم للشهر الهجرى الحالى الذى يكمل عدته ٣٠ يوما، ويكون الجمعة أول الشهر الجديد .

وأوضح عودة ، أن كوكبى عطارد وبلوتو سيكونان على صفحة السماء عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة يوم استطلاع هلال الشهر الاربعاء المقبل، ويمكن الاستفادة بوجودهما بجوار الهلال الجديد للاستدلال عليه فى عملية رصده.

وأضاف، أن هلال الشهر الجديد سيغرب قبل غروب شمس يوم الاربعاء المقبل بـ30 دقيقة فى القاهرة، وبمدد تتراوح بين 24 و29 دقيقة فى باقى محافظات الجمهورية، و30 دقيقة فى مكة المكرمة، وبمدد تتراوح بين 19 و48 دقيقة فى العواصم والمدن العربية والإسلامية.