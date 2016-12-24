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تأجيل محاكمة 67 متهمًا بـاغتيال النائب العام السابق لـ 14 يناير

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تأجيل محاكمة 67 متهمًا بـاغتيال النائب العام السابق لـ 14 يناير تأجيل محاكمة 67 متهمًا بـاغتيال النائب العام السابق لـ 14 يناير

>كتب إيهاب المهندس ــ تصوير حسن محمد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل الجلسة الرابعة عشر فى محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لـ 14 يناير لاستكمال سماع شهود الإثبات.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

 

وكشفت التحقيقات، عن انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.


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