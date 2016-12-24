لدواع أمنية.. جلسة سرية لسماع أقوال الشهود بقضية "اغتيال النائب العام"

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر الجلسة الرابعة عشر فى محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وأمرت المحكمة بسماع أقوال اثنين من شهود الإثبات من حرس المستشار الراحل هشام بركات فى جلسة سرية، لدواع أمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات إبراهيم توفيق، الذى قال بعد حلف اليمين، إنه يعمل بوابا على العقار رقم 6 بشارع سليمان الفارسى، منذ 15 عاما، وأثناء مرور النائب العام رأى تفجير موكب النائب العام، وأصيب بكدمات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وأضاف الشاهد أنه لم يرى من المتهمين بوضع القنبلة فى مكان سير النائب العام، فيما أمرت المحكمة بسماع أقوال اثنين من شهود الإثبات من حرس المستشار الراحل هشام بركات فى جلسة سرية، لدواع أمنية.

وكشفت التحقيقات، عن انتماء المتهمين للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.