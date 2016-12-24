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القبض على صاحب ورشة حدادة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء ببولاق أبو العلا

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القبض على صاحب ورشة حدادة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء ببولاق أبو العلا القبض على صاحب ورشة حدادة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء ببولاق أبو العلا

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على صاحب ورشة حدادة، لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل الورشة والاتجار فيها وبيعها للعناصر الإجرامية، فتم ضبطه وبحوزته 88 قطعة سلاح أبيض، وأدوات التصنيع، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها أن "سيد ض ع" 58 سنة، صاحب ورشة حدادة، يقوم بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل الورشة ملكه والاتجار فيها بدون ترخيص، فتم استهدافه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

كما عثرت القوات داخل الورشة على 88 قطعة سلاح أبيض عبارة عن "70 سكين، 18 ساطور"، و3 جراب جلد، و70 مقبض خشبى، وحجر سن، وصاروخ جلخ كهربائى، ومطرقة حديدية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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