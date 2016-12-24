رئيس مجلس إدارة "النصر للكيماويات": الشركة تضم 24 مصنعا منها 15 بأبورواش

كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة تعد أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، أقيم عام 1972، مشيرًا إلى أن وجود الشركة بهذه المنطقة كان له دور ريادى فى تنمية وتعمير المنطقة الصناعية بأكملها، حيث وفرت الخدمات الأساسية للمصانع المجاورة مما أدى الى زيادة أنشطتها المختلفة.

وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح توسعات جديدة للشركة، بحضور الرئيس السيسى، أن الشركة تضم 24 مصنعا، منها 15 بالمقر الرئيس بأبورواش و9 مصانع بفرع الشركة بالفيوم.