رئيس الوزراء يقرر إعادة تشكيل 4 لجان وزارية بينها المجموعة الاقتصادية

كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسته وعضوية كل من وزراء الكهرباء والاستثمار والإنتاج الحربى والبترول والزراعة والصناعة ووزير قطاع الأعمال العام، على أن تجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين شهريا، وتختص ببحث سياسات وخطط التنمية لوزارات الإنتاج بشقيه الساعى والخدمى ودراسة وسائل تحقيقها.

كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسته وعضوية كل من وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والتربية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والبيئة والتعليم العالى والنقل، وتختص بوضع خطة للإنفاق على خدمات المواطنين والخدمات العامة ودراسة تحقيق معدلات إنجاز عالية فى المشروعات التنموية والخدمية.

وأصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية، على أن يكون وزير المالية متحدثا رسميا للمجموعة ومقررا للجنة، وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية ومراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات اللازمة لتحسين هذه المؤشرات.

كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته وعضوية كل من وزراء التموين والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والاتصالات والقوى العاملة وتختص اللجنة بوضع سياسيات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.