رئيس “النصر للكيماويات”: لدينا 2400 عامل ونوفر 6 آلاف فرصة عمل غير مباشر

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن شركة النصر يعمل بها 2400 عامل بالمقر الرئيسى وبفروع الشركة بالفيوم، موضحًا أن معظم العاملين من شباب الخريجين من مختلف التخصصات ومن جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، خلال افتتاح توسعات جديدة للشركة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشركة توفر 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال توريد الخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات، وكذلك المصانع التى تعتمد على منتجات مصانع الشركة.