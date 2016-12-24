القوى العاملة: رفع أجور 11 مهنة بنسب من 50% إلي 150% للمصريين بالكويت

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بدولة الكويت، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المنشأت والشركات برفع رواتب بعض المهن للعمالة المصرية بأسلوب تدريجى لتناسب مع مستوى المعيشة .

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها ، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى، تقريرا من المستشار العمالى بالكويت جمال سيد أحمد ، يشير إلى أنه تم رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين هى : مهنة مهندس مدنى من 200 إلى 500 دينار كويتي، ومهندس زراعى من 200 إلى 300 دينار ، وعامل تحميل، وطباع، ومنقذ سباحة من 100 إلى 150 دينارا، وسائق مركبة خفيفة، وسائق معدات ثقيلة ،وجارسون من 150 إلى 200 دينار، باحث قانونى من 200 إلى 250 دينارا، معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار ، وضابط أمن من 120 إلى 160 دينارا.