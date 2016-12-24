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رسميا..الأهلي يطالب تيانجين الصينى بتسديد 3 ملايين دولار من صفقة إيفونا

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رسميا..الأهلي يطالب تيانجين الصينى بتسديد 3 ملايين دولار من صفقة إيفونا رسميا..الأهلي يطالب تيانجين الصينى بتسديد 3 ملايين دولار من صفقة إيفونا

>كتب فتحى الشافعى

أرسل الأهلى خطاباً رسمياً إلى نادى تيانجين الصينى أول أمس، الخميس، طلب فيه سرعة دفع القسط المتبقى من صفقة انتقال الجابونى ماليك إيفونا الصيف الماضى.

 

كان إيفونا قد انتقل للنادى الصينى منتصف يوليو الماضى مقابل 8 ملايين دولار حصل منها الأهلى على 5 ملايين كدفعة أولى، وتم الاتفاق على سداد الـ3 ملايين الأخرى منتصف ديسمبر الجارى غير أن النادى الصينى لم يقم بتحويل المبلغ حتى الآن.

 

وقرر الأهلى إرسال الخطاب للنادى الصينى التزاماً بالعقد المُبرم بن الطرفين ولإنعاش الخزينة الحمراء خاصة وأن القلعة الحمراء بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبى فى يناير المقبل لتدعيم الهجوم الأحمر سيكون على حساب الغانى جون أنطوى.


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