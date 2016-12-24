التعاون الإسلامى ترحب بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلى

كتبت آمال رسلان

رحبت منظمة التعاون الإسلامى بتبنى مجلس الأمن الدولى قراراً بوقف الاستيطان الاسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فى ذلك مدينة القدس، ويؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعمارى بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الامين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذا القرار تاريخى ويسهم فى تثبيت حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، ودعا العثيمين، فى الوقت نفسه، إلى تنفيذ القرار.

وأثنى الأمين العام على مواقف وجهود الدول الاسلامية وكافة الدول الاعضاء فى مجلس الأمن الدولى التى أيدت القرار، وأعرب عن أمله أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم فى تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولى للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الاطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وتحقيق السلام استناداً الى رؤية حل الدولتين.

وتبنى مجلس الأمن أمس قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.