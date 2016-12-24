رئيس الدولة يوجه بأن يكون 2017 عاماً للخير

وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يكون عام 2017 في دولة الإمارات "عاما للخير".

وقال سموه إن الإمارات هي بلد الخير وشعب الإمارات هم أبناء زايد الخير وعندما يفاخر الناس بإنجازات.. نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخير.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن عام الخير يهدف لترسيخ المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص لتؤدي واجبها تجاه الوطن.

وقال سموه: الإخوة والأخوات.. أعلن أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة اليوم عام 2017 في دولة الإمارات "عام الخير" .. توجيه خير من خليفة زايد الخير

وأضاف سموه: عام الخير يهدف لترسيخ المسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص لتؤدي واجبها تجاه الوطن .. وغرس المسئولية الفردية في الشباب أيضا تجاه وطنهم، مشيراً إلى أن " عام الخير هدفه خير المواطن وخير الوطن، الهدف ترسيخ عطاء الأفراد والمؤسسات للمجتمع، عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دوما بلا مقابل"

وأوضح سموه أن عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية لبلادنا.

وقال سموه: "هدفنا أن يعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتناسق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية ممكنة لمجتمع الإمارات. نريد فتح أبواب التطوع التخصصي كل في مجاله والجهات الحكومية يمكن أن تستفيد من آلاف الساعات من تطوع الأفراد المتخصصين لخدمة وطنهم. الأمم المتحضرة هي أمم يرعى أفرادها بعضهم .. وتساهم مؤسساتها في رفعة مجتمعاتها .. ويعمل الجميع من أجل الجميع .. وهذا ما نريده في عام الخير."

وختم سموه: "خليفة بن زايد ومحمد بن زايد دفعا بدولة الإمارات للمركز الأول عالميا العطاء .. هم فرسان الميدان والقدوات التي نريد ترسيخها في أجيال الإمارات".