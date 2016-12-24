صور | الفنانة مي كساب تضع طفلتها الأولى وهذا هو الاسم الذي أطلقته عليها ولحظات قبل الولادة

شيماء مصطفى

الفنانة مي كساب تفاجئ الجميع مساء أمس الجمعة 23/12/2016، وكانت مفاجأة سعيدة تنتظرها حينما أحست بعلامات توضح أنها ستلد طفلتها الأولى، وأنها سترى النور في يوم مبارك ومن أحب أيام الأسبوع الجمعة.

ولادة الفنانة مي كساب طفلتها الأولى

فقد دخلت الفنانة المصرية مي كساب مساء أمس الجمعة المستشفى لتلد طفلتها الأولى، وقد رزقت بطفلتها الأولى وأطلقت عليها اسم “فريدة”، من زوجها المطرب الشعبي “أوكا” بعد مشاجرة معه على هذا الاسم، وقالت أن هذا الاسم ستكون ابنتها فريدة بالفعل.



الصورة الأولى للفنانة مي كساب وهي في العمليات

فقامت الفنانة نهى لطفي بنشر صورة للفنانة مي كساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، وهي داخل غرفة العمليات منتظرة طفلتها الأولى قبل الولادة بدقائق معدودة، وأرفقت تعليق على الصورة قائلة:

«ربنا يقومك بالسلامة يا رب، وتبقى ساعة سهلة عليكي»

الحاضرين معها في المستشفى

وكانت من الحضور مع الفنانة مي كساب بالمستشفى الفنانة نيرمين زعزع، والجدير بالذكر أن الفنانة مي كساب نشرت صورة منذ أيام قليلة مع زوجة أوكا الأولى وأبنه على موقع الانستجرام، وكانت تمازح جمهورها قائلة:

«فريدة متبتة في بطني ناوية تستنى لآخر الشهر التاسع».

والجدير بالذكر أن الفنانه مي كساب تزوجت من المطرب الشعبي أوكا في عام 2015، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم وكان حديث المدينة حينذاك

شبكةعيونالإخبارية

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