6 عوامل تجعلك تشعر بالجوع أبرزها المشروبات الغازية

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أسباب تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت ويمكن أن تؤدى إلى السمنة والعديد من الأمراض الأخرى مثل مرض السكرى من النوع الثانى ومشاكل القلب، لذا من الضرورى التعرف على الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بالجوع الدائم، التى تتضمن الآتى:

1.المشروبات الغازية:

فعند تناولك بعض المشروبات الغازية جسمك ينتج بعض المواد الغذائية، قد تؤدى إلى زيادة الرغبة فى تناول الطعام.

2.الجفاف:

نقص الماء فى الجسم والتعرض للجفاف قد يجعلك تشعر بالجوع، لذا فإن شرب الماء قد يقلل من شعورك الدائم بالجوع.

3.قلة النوم:

لأن النوم يمكن أن يؤثر على إنتاج بعض الهرمونات التى تجعل الشخص يشعر بالشبع أو الجوع، والتى يمكن أن تجعلك تتناول وجبة دسمة.

4.الإجهاد:

فى بعض الأحيان قد يميل الشخص إلى تناول الطعام عندما يكون مرهقا لكن تدريجيا قد تؤثر على الصحة.

5. إهمال وجبات الطعام الأساسية:

فعند تخطى أى وجبة من الطعام فإن وظائف الجسم قد تتأثر ليوم واحد أو اثنين، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع فى أوقات غير مناسبة وتتناول الوجبات الدسمة.

6. أدوية فتح الشهية:

أظهرت الدراسات أن بعض الأدوية المسئولة عن فتح الشهية يمكن أن تجعلك جائعا فى كل الأوقات.