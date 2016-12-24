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وقف العمل بالصيدليات من التاسعة صباحا و حتي الثالثة عصرا بداية من ١٥ يناير

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وقف العمل بالصيدليات من التاسعة صباحا و حتي الثالثة عصرا بداية من ١٥ يناير وقف العمل بالصيدليات من التاسعة صباحا و حتي الثالثة عصرا بداية من ١٥ يناير

قررت نقابة الصيادلة في جمعيتها العمومية الطارئة التي إنعقدت أمس الجمعة و بعد إكتمال نصابها وقف العمل بالصيدليات ست ساعات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا بداية من ١٥ يناير المقبل،ولا يستطيع أي صيدلي مخالفة هذا القرار و الا سوف يحول للتأديب و قد إتخذت النقابة هذا القرار إعتراضا علي وزير الصحة و موقفه ضد الصيادلة و عدم تطبيق قرار رقم ٤٩٩ و الذي يختص بهامش ربح الصيدلي من الدواء.


سبب قرار وقف العمل بالصيدليات

و هناك أزمة كبيرة في سوق الدواء في منذ تعويم الجنيه و إرتفاع بشكل كبير مما أثر علي نقص عدد كبير من الأدوية من السوق فمعظم الادوية المستوردة أصبحت غير متوفرة و هناك ادوية ليس لها بديل محلي هذا إلي جانب ان شركات الادوية المحلية تزيد سعر الدواء بسبب ان المواد الخام المستخدمة في الدواء مستوردة،هذا و يرفض وزير الصحة زيادة الادوية مما يؤثر علي هامش ربح الصيدلي و هذا ما يرفضه الصيادلة.


رأي المواطنون في قرار وقف العمل بالصيدليات

وقد عبر الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن رفضهم الشديد لهذا القرار ووصفوه بالعقاب للمواطن المصري الغلبان ،فغلق الصيدليات ابوابها فوجه المريض الذي يحتاج علاج هو عقاب له وليس إعتراض علي موقف الوزير ،خاصة أن الصيدليات قد قررت غلق أبوابها في وقت الذروة من التاسعة صباحا و حتي الثالثة عصرا أي وقت الذروة وقت عمل المستشفيات و إحتياجهم لصرف العلاجات المكتوبة من قبل الأطباء.


تعليق الصيادلة علي هذا القرار

وعلق نقيب الصيادلة علي قرار وقف العمل ست ساعات انهم مع المريض وان كل همهم هو المواطن ولا مساس بحقوق المواطن ولكن لابد من الحفاظ علي حقوق الصيادلة و يجب ان يكون تسعير الدواء بشكل عادل يضمن للمريض الحصول علي الدواء بسعر قليل و في نفس الوقت يحقق الصيدلي هامش ربح مرضي،كما طالبت النقابة وزارة الصحة و النواب بتوفير كل الادوية و بسعر مناسب.

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