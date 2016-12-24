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إلغاء إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتبت رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، بسبب مشاكل فى التشغيل.

 

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا آخر من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.


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