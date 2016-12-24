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صور | الفنانة هنا الزاهد تستعد للخطوبة من هذا الفنان بعد أن كشفت علاقة حب معه بهذه الصورة

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بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها الفنانة الشابة هنا الزاهد في وقت قصير، جعل جميع متابعيها ومحبيها يريدون معرفة أخبار جديدة عنها، واصبحت الأضواء عليها كثيرة مما جعل أي تصرف لها يكون حديث المدينة.

صورة الفنانة هنا الزاهد تجمعها مع هذا الفنان

وكانت مفاجأة منذ أيام أن المنتج “هشام جمال”، ينشر بعض من الصور الغامضة مع الفنانة هنا الزاهد على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام والفيس بوك، بدون أي تعليق يوضح ما مدى علاقتهما ببعض. وقد قام بنشر صورة له معها وهما في الطائرة عبر الانستجرام وأرفق تعليقاً قائلاً:

“أهم شيء في حياتي”.

علاقة عاطفية بين هشام جمال وهنا الزاهد

وبهذا التعليق من الفنان هشام جمال أكد أن هناك علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، والذي جعل محبيه وجمهوره ينهالوا عليه بالتعليقات الإيجابية والمباركة على خطوبتهما، والتي أكد بعض التقارير الصفية أنها ستكون قريبة جداً. تصريحات هشام جمال المعبرة عن حبه لهنا الزاهد

والجدير بالذكر أن ليست الصورة الأولى التي ينشرها هشام جمال عبر حسابه الشخصي على الانستجرام ويعبر عن حبه للفنانة هنا الزاهد، والتي لا يتردد أبداً في التصريح بحبه لها، ومن جانب هنا الزاهد لم تصرح بأي شيء عن علاقتها العاطفية ببعض حتى الآن. صور للفنانة الجميلة هنا الزاهد

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