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الأهلي يتلقى عرضاً من الصين لضم جون أنطوى

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الأهلي يتلقى عرضاً من الصين لضم جون أنطوى الأهلي يتلقى عرضاً من الصين لضم جون أنطوى

>كتب فتحى الشافعى

تلقى الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي عرضاً جاداً من أحد أندية الصين للانتقال لصفوفها خلال فترة انتقالات يناير الشتوية المقبلة على سبيل البيع النهائي بعدما إبتعد المهاجم الغاني عن حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال المباريات الأخيرة لدرجة أن اللاعب لم يظهر في مباراة الألومنيوم، بدور الـ32 لكأس التى أٌقيم مساء أمس الأول ، الخميس، وأنتهت بفوز الأحمر بسداسية نظيفة ومنح فيها البدري الفرصة لجميع البدلاء تقريباً إلا أنطوي.

وقال مصدر في الأهلي لـ"اليوم السابع" أن العرض الصيني مُغر للغاية وسيحصل من وراؤه الأحمر على مبلغ كبير وهو أفضل بكثير من العروض التي تلقتها القلعة الحمراء من أندية محلية أبرزها المقاصة ودجلة لضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيختار العرض المالي الأفضل لرغبة النادي في تحقيق أكبر استفادة مالية من اللاعب الذى أنتقل للنادي صيف 2015 قادماً من الشباب السعودي مقابل مليون و100 ألف دولار.


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