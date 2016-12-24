الأردن يشيد بقرار الأمم المتحدة حول الاستيطان ويعتبره "تاريخيا"

عمان(أ ف ب)

أشادت الحكومة الأردنية السبت بقرار مجلس الأمن الدولى الذى يدين الاستيطان ويطالب اسرائيل بوقفه فى الأراضى الفلسطينية، معتبرا إياه بالقرار "التاريخى".

وقال وزير الدولة الأردنى لشؤون الاعلام محمد المومنى إنه قرار تاريخى ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلى ويؤكد الحق التاريخى للشعب الفلسطينى على ارضه فى القدس وعلى أرضه التاريخية".

وأضاف المومنى وهو ايضا الناطق الرسمى باسم الحكومة الاردنية ان "تصويت 14 عضوا فى مجلس الامن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الاسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطينى على ارضه من جهة أخرى".

وأوضح فى تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن القرار "يؤكد ايضا موقف الأردن التاريخى وجهوده الدائمة فى مناهضة سياسة الاستيطان الاسرائيلى باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية فى وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وطالب مجلس الأمن الدولى الجمعة إسرائيل بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت على النص.