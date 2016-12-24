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إخماد حريق بمركز رعاية أحداث تابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور ولا إصابات

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إخماد حريق بمركز رعاية أحداث تابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور ولا إصابات إخماد حريق بمركز رعاية أحداث تابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور ولا إصابات

>كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مركز التصنيف ورعاية الأحداث التابع لوزارة التضامن الاجتماعى الطابق الأول بشارع الشهيد رأفت زكى بمنطقة بولاق الدكرور بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عمليات الاخماد.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى باشتعال النيران فى مبنى رعاية الأحداث ببولاق الدكرور، وعلى الفور أمر اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة بانتقال رجال الإطفاء والإنقاذ البرى والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 4 سيارات وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وتبين من خلال الفحص احتراق 3 أسرة من بين 25 سريرا بالطابق الأول للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، وأن الحريق ناتج عن ماس كهربى ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين .


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