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تربية العريش توزع على طلابها نشرة توعوية عن مخاطر الغش

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تربية العريش توزع على طلابها نشرة توعوية عن مخاطر الغش تربية العريش توزع على طلابها نشرة توعوية عن مخاطر الغش

>شمال سيناء ـ محمد حسين

وزعت كلية التربية بجامعة العريش، اليوم السبت، على طلابها نشرة توعوية عن ظاهرة الغش وانعكاساتها على الفرد والمجتمع قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 

وقال الدكتور عادل سرايا، عميد كلية التربية، إن النشرة هى نوع من الإجراءات الوقائية، واستعدادا لتطبيق نص المادة (125) من قانون تنظيم الجامعات والتى تنص على أن كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر راسبا فى جميع مواد الامتحان ثم يحال إلى مجلس التأديب.

 

وأضاف عميد تربية العريش أنه تم إقرار توزيع نشرات توعوية عن خطورة ظاهرة الغش وتوابعها حرصا منها على مصلحة الطلاب فى اخر اجتماع لمجلس الكلية، وتم تكليف  الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بنشر خبر تطبيق نص المادة على الطلاب فى المحاضرات العامة كنوع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الامتحانات وحرصا على مستقبل الطلاب.


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