شوقى غريب يبدأ مهمته مع الإسماعيلى أول يناير

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يبدأ شوقى غريب، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، مهمته فى تدريب الدراويش بداية من أول يناير المقبل بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدورى فى ختام الدور الأول للمسابقة.

ويرى مسئولو الدراويش أن فترة توقف الدورى فرصة جيدة لشوقى غريب من أجل استغلال المدة الطويلة لظروف مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، فى التعرف على نقاط القوة والضعف فى صفوف أصحاب الرداء الأصفر.

ومن المقرر أن يحصل شوقى غريب على موافقة وزير الإنتاج الحربى على الرحيل بعد الانتهاء من مواجهة الإنتاج الحربى أمام المصرى نهاية ديسمبر الحالى، فى ظل رغبة غريب لتولى القيادة الفنية لفريق صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة ولديه طموح فى المنافسة على تحقيق الألقاب فى الفترة المقبلة، علما بأن غريب سيتولى القيادة الفنية لمدة موسم ونصف الموسم.