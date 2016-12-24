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زوجة ثلاثينية تقيم دعوى خلع وتؤكد: زوجى بخيل وبابا هو اللى بيصرف على أولادى

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زوجة ثلاثينية تقيم دعوى خلع وتؤكد: زوجى بخيل وبابا هو اللى بيصرف على أولادى زوجة ثلاثينية تقيم دعوى خلع وتؤكد: زوجى بخيل وبابا هو اللى بيصرف على أولادى

>كتبت نورهان حسن

"عندى 33 سنة ووالدى هو المسئول عن مصاريف أولادى حتى بعد جوازى"..بهذه الكلمات بدأت "م.أ" تروى تفاصيل رفعها دعوى خلع ضد زوجها "م.م" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، بسبب بخله عليها وعدم إنفاقه عليها.

 

وأودعت مذكرة لمكتب تسوية النزاعات، قالت فيها "إنها تزوجت منذ 7 سنوات وكان هناك فارق فى المستوى الاجتماعى، ومع ذلك وافقت لحبها له إلا أنه استغل هذه النقطة ولم يقم بالإنفاق عليها فكانت تلجأ لوالدها وتطلب منه مبالغ مالية للإنفاق عليها".

 

وأضافت، "بعد ما ربنا رزقنا بطفل قلت هيتغير ويبدأ يصرف عليه لقيته زاد ومبقاش يصرف أصلا حتى لما ابننا دخل الحضانة أبويا اللى كان بيدفع ولما كبر واحتاج يدخل المدرسة جوزى كان عايز يدخله مدرسة حكومية وأنا طبعا رفضت لأنى أنا أتعلمت فى مدارس خاصة ووقتها والدى قالى خلاص أنا هدفعله المصاريف ونقدم".

 

وتابعت الزوجة فى مذكرة مكتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة، أنها رفضت الاستمرار فى زواجها بعد ندمها عليه، وتيقنت أنها غلطة كبيرة أن وافقت على الزواج من شخص أقل من مستواها الاجتماعى والمادى، فطلبت منه الطلاق فرفض فأقامت دعوى خلع".


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