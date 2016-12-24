رئيس مياه الشرب بدمياط: استخدام خطوط الأسبستوس آمنة تماما

دمياط-معتز الشربينى

قال اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إن الشركة بصدد تنفيذ مشروعات استثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمحافظة، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى قاربت على الانتهاء ونكفى احتياجات المحافظة من مياه الشرب حتى 2027، وكذلك مشروعات الصرف الصحى لترفع نسبة خدمة الصرف الصحى إلى 75%من اجمالى المحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار درة، الى أن ما يتردد بين المواطنين عن تحريم استخدام مواسير الاسبستوس دوليا، فى بعض الأعمال فهو كلام غير صحيح وغير متخصص، مضيفا أن خطوط الاسبستوس آمنة تماما، وتوجد فى جميع دول العالم ومازالت تعمل حتى الآن.

وأضاف درة، أنه جار طرح مناقصة محطة معالجه الصرف الصحي بشطا لتخدم منطقة شطا بالكامل، ومدينة دمياط للأثاث الجديدة، وطرح محطة معالجة السوالم التى تخدم قريتى السوالم والزهراء، حتى يتم الاستفادة من المشروع محطة السوالم والزهراء، وأضاف إنه جار إزالة كافة معوقات التنفيذ لمشروعات محطات الصرف الصحى الحالية بدمياط سواء من تطوير أو إحلال وتجديد.