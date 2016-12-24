أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مياه الشرب بدمياط: استخدام خطوط الأسبستوس آمنة تماما

Google+ Print
رئيس مياه الشرب بدمياط: استخدام خطوط الأسبستوس آمنة تماما رئيس مياه الشرب بدمياط: استخدام خطوط الأسبستوس آمنة تماما

>دمياط-معتز الشربينى

قال اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إن الشركة بصدد  تنفيذ مشروعات استثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمحافظة، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى قاربت على الانتهاء ونكفى احتياجات المحافظة من مياه الشرب حتى 2027، وكذلك مشروعات الصرف الصحى لترفع نسبة خدمة الصرف الصحى إلى 75%من اجمالى المحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.

 

وأشار درة، الى  أن ما يتردد بين المواطنين عن تحريم استخدام مواسير الاسبستوس دوليا، فى بعض الأعمال فهو كلام غير صحيح وغير متخصص، مضيفا أن خطوط الاسبستوس آمنة تماما، وتوجد فى جميع دول العالم ومازالت تعمل حتى الآن.

 

وأضاف درة،  أنه جار طرح مناقصة محطة معالجه الصرف الصحي بشطا لتخدم منطقة شطا بالكامل، ومدينة دمياط للأثاث الجديدة، وطرح محطة معالجة السوالم التى تخدم قريتى السوالم والزهراء، حتى يتم الاستفادة من المشروع محطة السوالم والزهراء، وأضاف إنه جار إزالة كافة معوقات التنفيذ لمشروعات محطات الصرف الصحى الحالية بدمياط سواء من تطوير أو إحلال وتجديد.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365