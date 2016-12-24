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تقرير يحذر من هجمات يخطط لها "داعش" بالولايات المتحدة الأمريكية

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تقرير يحذر من هجمات يخطط لها "داعش" بالولايات المتحدة الأمريكية تقرير يحذر من هجمات يخطط لها "داعش" بالولايات المتحدة الأمريكية

> (رويترز)

ذكرت (سي.إن.إن) ، أن السلطات الاتحادية الأمريكية دعت سلطات إنفاذ القانون المحلية أمس الجمعة، إلى توخي الحذر من أن أنصار تنظيم "داعش"يدعون المتعاطفين معهم إلى مهاجمة التجمعات بما في ذلك الكنائس أثناء العطلة في الولايات المتحدة.

وقالت (سي.إن.إن) إن التحذير الذي صدر في نشرة إلى سلطات إنقاذ القانون المحلية استبعد وجود تهديدات مؤكدة محددة.

وأضافت (سي.إن.إن) أن إشعارا أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلى من باب زيادة الحذر بعد نشر قائمة متاحة بالفعل للكنائس الأمريكية على مواقع مؤيدة لـ"داعش" على الإنترنت.


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