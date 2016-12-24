أصحاب المخابز بدمياط يشتكون من سوء حالة الدقيق المدعم

دمياط-معتز الشربينى

اشتكى أصحاب مخابز إنتاج الخبز المدعم بدمياط، من سوء جودة الدقيق المدعم الناتج من مطاحن دمياط، والمخصص لتصنيع رغيف الخبز المدعم، وأكد أصحاب المخابز، على أن الدقيق سيئ للغاية، ولا يصلح لإنتاج رغيف خبز مناسب.

وقال شريف بدوى رئيس شعبة أصحاب المخابز بدمياط، أن سوء حالة الدقيق تؤثر على جودة الرغيف المقدم للمواطن البسيط، والذى يعتمد على هذا الرغيف فى غذائه، وأضاف قائلا: "نادينا مرارا و تكرارا بهذه الشكوى وحاولنا طرق كل الأبواب من قبل ولكن دون جدوى"، وطالب من محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، تشكيل لجنة متخصصة لفحص هذا الدقيق.

ويضيف شعبان عرفة عضو الشعبة، أن الدقيق استخراج 82%، والذى يوزع على أصحاب المخابز غير مطابق للمواصفات القانونية، ونسبة الرطوبة تتخطى النسبة المسموح بها، والدليل على ذلك هو أن الدقيق يحتوى على رمال وأتربة وهذا يظهر من لونة، وكل ذلك يظهر بوضوح بعد إنتاج الخبز، والنهاية هو إنتاج منتج سيئ لا يرضى المواطن.