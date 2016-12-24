هذا هو موقف الملكة إليزابيث من علاقة الأمير هاري بـ ميجان ماركل

يبدو أن الملكة إليزابيث Elizabeth لا تكترث كثيراً لتاريخ الممثلة ميجان ماركل Meghan Markle ومشاهدها الحميمة في الأفلام، لأنها أعلنت مؤخّراً مباركتها هذه العلاقة.

وقد وافقت الملكة إليزابيث رسمياً حفيدها الأمير هاري Harry على علاقته بالنجمة الأمريكية الحسناء ميجان ماركل، إذ أكّد المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي أنّ الملكة سعيدة جداً بهذه العلاقة، وتودّ أن تراهما في محبّة وسعادة دائمة.

جدير بالذكر أنّ الملكة إليزابيث لم تقابل الممثلة البالغة من العمر 35 عاماً حتى الآن؛ وذلك أمر طبيعي بالنسبة إليها إذ إنها لم تقابل الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton إلا بعد 5 أعوام من علاقتها بالأمير ويليام William.

يُشار إلى أن الأمير البالغ من العمر 32 عاماً وصديقته كانا حريصين على إبعاد علاقتهما عن الإعلام حتى صرّح هاري بمشاعره تجاه ميغان في بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة.

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