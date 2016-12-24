أهالى شبين القناطر يطالبون "التعليم" بتأجيل امتحانات الثانوية بالإنجليزية

القليوبية - حسن عفيفى

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بمدرسة شبين القناطر التجريبية بعد وصول فاكس إلى مدارسهم بتاريخ 6 ديسمبر الجارى. تطبيقا للمادة 15 لقانون 285 لسنة 2014، وأوضح الأهالى وأولياء الأمور، أن هذا الفاكس ينص على أن أبناءهم سوف يؤدون الامتحانات باللغة الإنجليزية فى الثانوية العامة هذا العام، مؤكدين أن هذا الأمر لم يكن متبعًا منذ سنوات طويلة.

وقالت "نها حامد إبراهيم"، إن الطلاب فى هذه المدرسة قبل ذلك كان لهم حرية اختيار اللغة (إنجليزية - أو - العربية) لأداء الامتحانات وذلك لعدم توافر المعلمين المتميزين لهم لهذه المرحله وحتى لا نقع تحت رحمه مدرس وحيد للمادة وبناء على ذلك وكما كان متبعا من قبل ذلك بدء أولادنا هذا العام بدراسة المواد (الرياضيات والعلوم) باللغة العربية ولقد عانوا الكثير للتعود على ذلك علاوة على ما تم إنفاقه من أموال على ذلك وأخيرا وعندما تعود أبنائنا على الدارسة باللغة العربية وكادوا أن ينهوا المواد وبداية المراجعات فى كافة المواد العلمية يأتى هذا القرار الذى يضرب بأحلام أبنائنا بعرض الحائط ويدمر أعصابهم ونفسيتهم تدميرا شديدا.

وأضافت ساميه عبد السلام إننا نطالب وزير التعليم أن ينظر بعين الرحمة إلى أولادنا وإنقاذهم من حاله الضياع التى أصيبوا بها منذ وصول هذا القرار ليستطيعوا تكمله عامهم فالجميع يعلم جيدا ما تعنيه كلمة الثانوية العامة وما تحمله وحدها من رعب لكل بيت فماذا لو زاد على أولادنا على هذا الشتات كما نطالب بتأجيل هذا القرار لعام جديد حتى يتسنى لابنائنا إكمال عامهم على خير إنقاذا لأبنائنا وأسرهم.

وقال خليل عبد المجيد اننا راسلنا تلغرافات عديدة لوزير التربية والتعليم والمسؤلين فى الحكومه لكى ينقذ أبناءنا من هذا القرار الجائر الذى يجبرهم على أداء الامتحانات باللغة الانجليزية فى ذلك التوقيت الحرج وهم يستعدون لامتحانات أبنائهم وهم الآن فى حالة ضياع تام مشيرا أنه كان ينبغى تطبيق هذا القرار من بداية الدراسه وليس الآن.