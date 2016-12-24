الإسماعيلى يترقب مصير إسلام جمال مع الزمالك

كتب سليمان النقر – نانسى القاضى

يترقب مسئولو الإسماعيلى مصير إسلام جمال مدافع الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، سواء علي سبيل البيع النهائى او الإعارة، لتدعيم خط دفاعه بمدافع مميز، لاسيما أن أشرف خضر المدير الفني حدد احتياجاته من الصفقات الشتوية بمهاجم إفريقي ومدافع مميز.

جدير بالذكر أن إسلام جمال سبق له اللعب في صفوف الإسماعيلى خلال الموسم الماضي معارا من الزمالك لمدة 6 أشهر، وقدم مستوي طيب وكان من اللاعبين المميزين والذين صنعوا الفارق في صفوف الدراويش قبل أن تنتهي إعارته من الزمالك بنهاية الموسم الماضي ويعود لصفوف الدراويش، ويخطط مسئولي الدراويش لعودة اللاعب لصفوفه في انتقالات يناير القادمة، لاسيما أنه لا يشارك في صفوف الفريق الأبيض ويخرج من حسابات محمد حلمى المدير الفني بصفة مستمرة.