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المدرب العام للشرقية: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

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المدرب العام للشرقية: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك المدرب العام للشرقية: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

>كتبت آمال عزت

أكد مصطفى مزيكا، المدرب العام لفريق الشرقية، أنه يدرك تماما مدى صعوبة مواجهة فريقه اليوم أمام الزمالك بالدورى الممتاز. وقال مزيكا فى تصريح خاص: "مواجهة الزمالك ليست سهلة بكل تأكيد، ونستعد لها بشكل جيد من أجل تحقيق المفاجاة".


>وأضاف مزيكا: "سنحاول الظهور بشكل أفضل خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمصالحة الجماهير الغاضبة". وأنهى المدرب العام حديثه مطالبا الجميع بالالتفاف حول الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام".


>ويدخل الشرقية المباراة فى المركز الاخير برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركزالثالث برصيد 311 نقطة.


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