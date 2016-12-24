المدرب العام للشرقية: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

كتبت آمال عزت

أكد مصطفى مزيكا، المدرب العام لفريق الشرقية، أنه يدرك تماما مدى صعوبة مواجهة فريقه اليوم أمام الزمالك بالدورى الممتاز. وقال مزيكا فى تصريح خاص: "مواجهة الزمالك ليست سهلة بكل تأكيد، ونستعد لها بشكل جيد من أجل تحقيق المفاجاة".



>وأضاف مزيكا: "سنحاول الظهور بشكل أفضل خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمصالحة الجماهير الغاضبة". وأنهى المدرب العام حديثه مطالبا الجميع بالالتفاف حول الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام".



>ويدخل الشرقية المباراة فى المركز الاخير برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركزالثالث برصيد 311 نقطة.