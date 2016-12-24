الجيش السوري يمشط أحياء "حلب" الشرقية بعد سيطرته على المدينة

حلب - (أ ف ب)

مشط الجيش السورى، أمس الجمعة، الأحياء الشرقية الأخيرة، التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، بعد إعلانه استعادة كامل المدينة، ليعزز انتصاره الأكبر منذ بدء النزاع في البلاد قبل نحو ست سنوات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحد أبرز حلفاء دمشق سياسيا وعسكريا، سيطرة الجيش السوري على حلب بـ"الخطوة المهمة جدا" نحو حل النزاع في البلاد فيما أعلنت موسكو عن نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في المدينة السورية.

وقال بوتين، فى اتصال هاتفى أجراه بنظيره السورى بشار الأسد لتهنئته بـ"تحرير" مدينة حلب، إن "هدف" روسيا في سوريا بات التركيز على مساعى السلام.