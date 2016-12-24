مدير جامعة الطائف يشيد بتصدر قطاع التعليم حجم الإنفاق

د. حسام زمان

نوه مدير جامعة الطائف د. حسام عبدالوهاب زمان، بالعناية التي أولتها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والتي تجلت في تصدر قطاع التعليم لمختلف القطاعات في قيمة المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بعد تخصيص 200.3 مليار ريال لهذا القطاع، من إجمالي الإنفاق المقدر للعام المقبل البالغ 890 مليار ريال.

ورأى أن تخصيص نحو ربع الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم، وأن تفوق مصروفاته جميع القطاعات يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة ببناء الإنسان وتنميته وتطوير قدراته علمياً ومعرفياً، ليكون قادراً على أداء مسؤولياته كافة في خدمة بلاده في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها بلادنا بقطاع التعليم تجلت واضحة في الرؤية الشاملة التي حملتها "رؤية المملكة 2030"، والتي نصت على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وأن يكون الهدف أن يحصل كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وأن يكون التركيز أيضا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.

وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة بما حملته من بشائر خير لقطاع التعليم، ستساعد هذا القطاع في تحقيق أهدافه لتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، والعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.