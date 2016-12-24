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العيادات التخصصية تُعالج 2797 لاجئاً سورياً في الزعتري

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العيادات التخصصية تُعالج 2797 لاجئاً سورياً في الزعتري العيادات التخصصية تُعالج 2797 لاجئاً سورياً في الزعتري

واصلت العيادات التخصصية جهودها الإنسانية بتقديم العلاج والفحوصات بشكل شامل لأكثر من 2797 لاجئ سوري في مخيم الزعتري والذين راجعوا العيادات خلال أسبوعها 207 منذ بدء عملها هناك.

وعملت العيادات والأقسام التابعة لها على توفير الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين شاملة الفحوصات السريرية الأولية وإجراء المعاينة الطبية وصرف العلاج المناسب لكل حالة مرضية وفقاً للاستشارة الطبية.

وأوضحت سجلات العيادات أن عيادة الأطفال قدمت العلاج المتكامل لـ 981 طفلاً راجعوا العيادة خلال الأسبوع المنصرم، فيما عملت عيادة الطب العام على علاج 346 مراجعاً من الأشقاء السوريين، إضافة إلى الكشف على 189 مريضاً راجعوا عيادة الجلدية المختصة.

وأفادت البيانات الإحصائية، أن العيادة النسائية استقبلت 170 حالة مختلفة، واستقبلت عيادة العظام 131 مريضاً، بالإضافة إلى 195 مريضاً راجعوا عيادة الباطنية.

وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية، د. حامد المفعلاني إن معظم الحالات المرضية التي راجعت العيادات الأسبوع الماضي كانت تعاني من تأثيرات الانفلونزا الموسمية، مفيداً أن العيادات قدمت للأشقاء السوريين العلاجات المتنوعة من المضادات الحيوية والفيتامينات والنصائح الطبية الوقائية.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا د. بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تعمل بشكل مكثف من خلال برامجها المتعلقة بالمحور الطبي على تعزيز الفرص العلاجية وتطوير الخدمات الطبية للأشقاء السوريين ، بهدف إيجاد بيئة صحية آمنه يستطيع الشقيق السوري من خلالها التمتع بدرجات متقدمة صحياً، موضحاً أن الحملة مازالت تعمل بجهود إنسانية نبيلة على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه الشقيق السوري سواء في المحور الطبي أو المحاور الإغاثية الأخرى، لافتاً إلى أن هذه الجهود المباركة تأتي انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- حرصاً منهم على تقديم الرعاية الإنسانية كافة لأبناء الشعب السوري الشقيق، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء.

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