604 مراجعين لعيادة الطبيب الزائر بجلاجل

نفذ مركز عبدالعزيز الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل برنامج الطبيب الزائر.

ويتمثل البرنامج بدعوة عدد من الاستشاريين السعوديين من ابناء جلاجل للقيام بزيارات مجدولة لاستقبال المراجعين والمسجلين بقائمة المواعيد للكشف والمعالجة بالمركز الصحي كلٌ في تخصصه مجاناً وفي وقت محدد على مدار العام، حيث بلغت قرابة 11 زيارة مجدولة العام الماضي، في حين بلغ عدد المراجعين المسجلين 604 عبر نظام إلكتروني، وتم الكشف على 454 مراجعاً، فيما يبلغ عدد الانتظار 150 مراجعاً يتم التواصل معهم في حينه بعد ان يقوم المراجع بتسجيل بياناته في الموقع.

وقال خالد العمران مدير المركز: إن هذه المبادرة يقف خلفها صاحب الفكرة الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر، وبمباركة من وزارة الصحة ومتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر الدوسري.

وبين أن الاستشاريين المشاركين العيادة هم: د. منصور الوكيل، ود. عبدالعزيز الاحيدب، و د. محمد التركي، و د. سعود الجدعان، و د. بدر الجدعان، و د. عبدالله القديري.

وأشار العمران أنه يتم تقديم الرعاية العلاجية لمراجعين من جلاجل وخارجها، مستدلاً بالأسماء والأرقام بوجود مرضى ومراجعين من منطقتي القصيم وحائل ومحافظات الزلفي، الغاط، شقراء، وثادق.