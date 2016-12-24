«نبراس» والأحوال المدنية ينظمان ملتقى وقائياً من المخدرات

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبد الوهاب، العمل على تطبيق خطط وبرامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، التي تسهم برفع الوعي لدى منسوبي الوكالة وتثقيفهم ضد آفة المخدرات. وأكد افتتاحه لأعمال الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل، المخصص لمنسوبي الأحوال المدنية، الذي ينظمه "نبراس"، أن ظاهرة المخدرات تحتاج الى تعاون الجميع للتصدي لها، مشدداً على أن قطاع الاحوال على استعداد كامل للتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بكل الامكانات المادية والمعنوية. الذي تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس بالتعاون مع الوكالة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ومبادرة وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبد الإله بن محمد الشريف، إن هذا الوطن مستهدف قياساً بالضبطيات والإحصائيات التي تعلنها وزارة الداخلية من وقت إلى اخر، مضيفاً "يجب علينا جميعا اليقظة والحذر والتصدي لتلك المخططات التي يعمل عليها أعداؤنا ليل نهار لضرب عقول ابنائنا، ومواجهة ذلك بالتثقيف المجتمعي والوقاية من هذه السموم وما تخلفه من اضرار وتشرد". وناشد الشريف، تعاون المؤسسات المجتمعية الحكومية منها والخاصة، والإسهام في النشر الوقائي ضد هذه الافة التي تخصنا جميعا دون استثناء، مهيباً بالبنوك ورجال الاعمال المشاركة والمساهمة في البرامج الوقائية والعلاجية التي تساعد في تحصين المجتمع وتثقيفه ضد آفة المخدرات. وأكد حرص حكومة خادم الحرمين على تطوير العمل الوقائي ضد المخدرات، والعمل بشكل حازم على نشر الوعي المجتمعي لجميع أفراد المجتمع.