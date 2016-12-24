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عبدالله بن مساعد يرعى انطلاق «كرنفال الطيبين»

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عبدالله بن مساعد يرعى انطلاق «كرنفال الطيبين» عبدالله بن مساعد يرعى انطلاق «كرنفال الطيبين»

وصف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر بالمباركة.

وقال سموه لـ"الرياض"، عقب رعايته أمس حفل انطلاق فعاليات كرنفال الطيبين "مزولة" في نسخته الثانية: "إن الجمعية تقوم بدور مهم جداً لفئة غالية على أنفسنا"، معبراً عن شكره لجميع القائمين عليها. وشهدت المناسبة التي تقام تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، حضوراً وتفاعلاً كبيراً، وشملت فعالياتها ألعاباً للكبار والصغار، وألعاباً كرتونية وفنية للأطفال، كما تضمنت محور ألعاب رياضية وسباقات الكارت (الكارتينغ) وعروض طيران وغيرها، إلى جانب ورش عمل توعوية تهدف إلى منح المتطوعين التأهيل اللازم للمشاركة في الأعمال التطوعية.

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