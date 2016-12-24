أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة التعليم بـ"النواب" تطالب الجامعات بمقترحات لتعديل "تنظيم الجامعات"

Google+ Print
لجنة التعليم بـ"النواب" تطالب الجامعات بمقترحات لتعديل "تنظيم الجامعات" لجنة التعليم بـ"النواب" تطالب الجامعات بمقترحات لتعديل "تنظيم الجامعات"

>كتب وائل ربيعى

فى الوقت الذى بدأت فيه حرب التصريحات بين كل قطاعات المجتمع الجامعى فى من جهة، ووزارة التعليم العالى من جهة أخرى؛ بسبب المسودة المبدئية لقانون التعليم العالى التى نشهرها "اليوم السابع"، أرسلت لجنة التعليم بمجلس النواب خطابات لبعض الجهات العاملة بالجامعات تطالبها بإرسال مقترحاتها لتعديلها قانون تنظيم الجامعات.

 

وكان نص الخطاب المرسل من لجنة التعليم بمجلس النواب، "نرجو موافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بآرائكم ومقترحاتكم حول تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فيما يتعلق بالمحاور التالية:

1-    اختيار القيادات الجامعية .

2-    مرتبات أعضاء هيئة التدريس.

3-    تمويل الجامعات.

4-    إنشاء مفوضية للتعليم بصفة عامة.

5-    العلوم الإنسانية.

6-    تطوير كليات التربية.

 

وتم تذييل الخطاب بتوقيع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم