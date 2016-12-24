ولي العهد: الشباب السعوديون قادرون على العمل في جميع الميادين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- أن الشباب السعوديين قادرون على العمل في جميع الميادين نظير ما يمتلكونه من مهارات وإمكانات تؤهلهم لذلك، واعتبر سموه أن تدريب العنصر البشري من الأولويات التي تركز عليها وزارة الداخلية من خلال التدريب والتطوير المستمرين.

وأشاد سمو ولي العهد خلال تفقده مساء أمس الأول لسفينة جدة للتدريب التي وصلت مؤخراً إلى مياه المملكة بعد أن دشنها سموه قبل عدة أشهر في حوض البناء بدولة ألمانيا، بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات ومن ذلك تدريبهم خلال أدائهم لعملهم في وسط البحار.

وأوضح معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي من جانبه، أن السفينة تمثل مع الوسائط البحرية الأخرى دعماً قوياً لأسطول حرس الحدود في المياه الإقليمية لفرض السيطرة وحماية المناطق الاقتصادية ومقدرات الوطن.