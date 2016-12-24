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مواليان للقذافي يختطفان طائرة ليبية

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مواليان للقذافي يختطفان طائرة ليبية مواليان للقذافي يختطفان طائرة ليبية

خطفت طائرة ليبية كانت تقوم برحلة داخلية إلى طرابلس الجمعة إلى مطار مالطا حيث تمكن الاشخاص الـ118 الذين كانوا على متنها من النزول جميعهم تقريبا منها بهدوء كما أعلنت السلطات المالطية.

واعلن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات ان أحد الخاطفين كان يحمل قنبلة يدوية وارغم الطائرة على الهبوط في مطار فاليتا الدولي.

وكانت الطائرة وهي من طراز ايرباص "اي 320" تابعة لشركة الطيران "الافريقية" تقوم برحلة داخلية من سبها في الجنوب إلى العاصمة طرابلس لكن تم تحويل مسارها.

واعلن وزير ليبي ان الشخصين اللذين خطفا الطائرة وهبطا بها في مالطا يؤيدان نظام معمر القذافي وقد طلبا اللجوء السياسي في هذه الجزيرة.

واوضح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة ان الخاطفين يريدان ايضا اعلان انشاء حزب سياسي مؤيد للزعيم الليبي الراحل.

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