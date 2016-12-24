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موعد مباراة المقاولون العرب والحدود اليوم 24 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة المقاولون العرب والحدود اليوم 24 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة المقاولون العرب والحدود اليوم 24 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتب عمرو جاب الله

يخوض فريق المقاولون العرب في الثالثة من عصر اليوم السبت 24 / 12 / 2016، مواجهة قوية حين يلتقي بنظيره حرس الحدود في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس .

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون وحرس الحدود

تنقل مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود عبر قناة "أون سبورت" الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر ويدخل ذئاب الجبل هذه المواجهة من أجل عبور عقبة النادي العسكري والتأهل لدور الستة عشر وحذر محمد عودة المدير الفنى جميع لاعبيه من التهاون أو الاستهتار أمام الحدود.

تغييرات فى تشكيلة ذئاب الجبل أمام الحدود

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة "الذئاب" تغييرات كثيرة في لقاء اليوم حيث يعود الحارس محمود أبو السعود لحماية عرين الفريق بعد غياب طويل للإصابة، وكذلك عودة رامى عادل بعد تعافيه من الإصابة هو الآخر.

تشكيل حرس الحدود أمام المقاولون

يأمل حرس الحدود في إقصاء المقاولون من المسابقة بتحقيق الفوز والاستمرار في تقديم العروض الطيبة التي ظهر عليها مؤخرا بمسابقة القسم الثاني وتواجده بالمركز الثالث عن مجموعة "بحري".

وينتظر أن يخوض الفريق العسكري المباراة بتشكيل مكوّن من سامح علي وخالد سامى وعماد حلمى وحسن مجدى وطارق أبو العز وحسام عبدالعال وأحمد جمال وأحمد فيلكس ومحمد الفيومى وأحمد صديق وإيهاب المصرى. 


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