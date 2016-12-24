«تعليم الوطني»: 33% انخفاض خريجي البرامج التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية

كشف تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي عن انخفاض خريجي البرامج التطبيقية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بنسبة 33% مقابل ارتفاع خريجي البرامج النظرية بنسبة 67% من مجموع 5876 خريجي البرامج النظرية والتطبيقية «1743 ذكوراً و4124 إناثاً» بسبب زيادة التخصصات النظرية والأدبية في البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالإضافة إلى الفجوة بين التعليم العام وبين متطلبات التعليم العالي وغياب الدراسات والإحصائيات التي تبين الحاجة الفعلية من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ووفقاً لتقرير اللجنة حول سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بلغ عدد خريجي التخصصات النظرية في الجامعات والكليات الحكومية خلال الأعوام «2014 – 2015» نحو 3902 خريج موزعين إلى 95 خريجاً في تخصص الفنون التشكيلية و1978 خريجاً في إدارة الأعمال و391 تخصص تربية و86 تخصص لغات أجنبية و484 خريج تخصص علوم الاتصال والعلاقات العامة و89 خريج شريعة وقانون و534 علوم إنسانية واجتماعية و242 تخصص برنامج التأهيل الوظيفي و3 تخصصات غير واضحة.

تخصصات تطبيقية

و بلغ عدد خريجي التخصصات التطبيقية 1965 خريجاً موزعين إلى 766 تخصص الهندسة و261 تخصص العلوم الصحية والبيئية و65 تخصص علوم طبية و774 تخصص أنظمة المعلومات و77 تخصص العلوم العامة و22 تخصص الزراعة.

وأوضحت اللجنة أن الإحصائيات أظهرت أن غالبية الخريجين من البرامج النظرية والأدبية مقابل عدد قليل في الكليات التطبيقية، وتغلب التخصصات النظرية على خريجي مؤسسات التعليم العالي في الوقت الذي يحتاج فيه سوق العمل لخريجي التخصصات الفنية، مشيرة إلى أنه يلاحظ زيادة عدد الطالبات في التخصصات المختلفة وبنسبة 70% حين شكلت نسبة الطلاب 30% من إجمالي عدد الخريجين.

استطلاع

وأضافت اللجنة أن هناك عدم توافق للمهارات المهنية لخريجي مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات الوظائف في سوق العمل، حيث تبين بناءً على استطلاع رأي تمهيدي على عينة عشوائية من 122 خريجاً مواطناً لعام 2014 من كليات التقنية العليا وجامعة للعلوم والتكنولوجيا افتقار عدد 68 من الخريجين إلى مهارات عمل معينة مطلوبة في سوق العمل خلال التدريب العملي في أماكن وذلك بسبب عدم وجود برامج وسياسات تطوير مهارات توظيف الطلبة للتدريب.

واشارت اللجنة الى ان البرامج والمناهج العلمية المطبقة تعد ركيزة اساسية في تنفيذ سياسات الابداع والابتكار والمعرفة وولادة ثقافات جديدة تتواكب مع معطيات رؤية الامارات 2021.

%67

ارتفاع خريجي البرامج النظرية

2021

المناهج العلمية تتواكب مع رؤية الامارات 2021