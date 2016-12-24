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"خارجية البرلمان": زيارات على أجندة اللجنة خلال عام 2017.. من بينها أمريكا

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"خارجية البرلمان": زيارات على أجندة اللجنة خلال عام 2017.. من بينها أمريكا "خارجية البرلمان": زيارات على أجندة اللجنة خلال عام 2017.. من بينها أمريكا

>كتب أحمد عرفة

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك عدة زيارات على أجندة اللجنة البرلمانية خلال عام 2017، من بينها الإعداد لزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن لقاء مسئولين أمريكيين بجانب الإدارة الجديدة لواشنطن بعد تولية دونالد مقاليد الحكم.

 

وحول تحديد موعد هذه الزيارة، أوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن لبدء تلك الزيارة، ولكن بالتأكيد ستكون عقب حلف ترامب اليمين، مؤكدًا أهمية تلك اللقاءات فى شرح وجهة نظر .

 

وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن هناك لقاءات عديدة وزيارات مختلفة لدول بالخارج تعدها اللجنة الآن، وستعلن عنها فى التوقيت المناسب.

 

كان كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال: "هناك اتجاه حاليًا لعقد مؤتمر دولى حول كيفية مواجهة تزايد الإرهاب"، موضحًا أنه آن الأوان لانعقاده، وأن يكون بداية لخطة دولية لاجتثاث جذور الإرهاب.


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