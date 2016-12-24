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حظك اليوم برج السرطان السبت 24/12/2016.. تمتلك القدرة على استكمال المهام الموكلة إليك

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حظك اليوم برج السرطان السبت 24/12/2016.. تمتلك القدرة على استكمال المهام الموكلة إليك حظك اليوم برج السرطان السبت 24/12/2016.. تمتلك القدرة على استكمال المهام الموكلة إليك

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يعد أحد الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، وعلى وجه الخصوص يرتبط السرطان بالغموض فلا يحب أن يعرف أحدهم أسراره، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى، والعاطفى، والمهنى.

حظك اليوم السرطان على الصعيد المهنى :

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، مما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب أن نضع قدراً  كافياً من الادخار.

السرطان على الصعيد العاطفى :

تجد نفسك فى حالة حب قريباً فقد تبدو غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نارا خفيفة بك إلى أن يشتعل .

السرطان على الصعيد الصحى :

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعامل مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال جميع المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الأبراج :

آفاق جديدة تتفتح امامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.


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مصر 365

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