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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 24/12/2016.. شريك حياتك يساعدك على التخطيط للمستقبل

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 24/12/2016.. شريك حياتك يساعدك على التخطيط للمستقبل حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 24/12/2016.. شريك حياتك يساعدك على التخطيط للمستقبل

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يعد أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجية والرغبة فى تقويم جميع من حوله، ويقدم اليوم السابع، لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى:

هناك إمكانية كبيرة للذهاب إلى الخارج فيما يتعلق بوظيفتك أو مهنتك، ولم يريدوا أن يتقدموا للحصول على تأشيرة للدراسة فى الخارج، عليهم أن يتقدموا اليوم فالوقت مناسب، تأكد من الحصول على فرصة للذهاب للخارج لدفع حياتك المهنية نحو الأمام.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

تريد اليوم اتخاذ اجراءات حاسمة، ومع ذلك كنت تشعر بالغضب، ولديك بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام التى تؤثر على حياتك العاطفية، فسوف تعلم شيئا عن شريك الحياة يساعدك على التخطيط للمستقبل.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

من الممكن أن يتسبب جهازك الهضمى فى بعض المتاعب، وعليك بالتوازن فى تناول الطعام وممارسة الألعاب الرياضية، كما أن عقلك يسير بخطى سريعة تتيح وقت أقل للاستمتاع، كما عليك مضغ الطعام جيداً بشكل صحى.

توقعات علماء الفلك :

اليوم أنت من المحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير ومستغل فى داخلك، فأنت من المحتمل آلا تحتاج إلى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى تواجهها، فالواقع ينبئك بقوة داخلك يمكنك الاعتماد عليها .


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مصر 365

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