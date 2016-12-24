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حظك اليوم برج الثور السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. اليوم مناسب للانتقال لعمل أو سكن جديد

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حظك اليوم برج الثور السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. اليوم مناسب للانتقال لعمل أو سكن جديد حظك اليوم برج الثور السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. اليوم مناسب للانتقال لعمل أو سكن جديد

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يعد برج الثور أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالتأنى فى التفكير وحب الأشياء المادية غالية الثمن، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك  اليوم الثور على الصعيد المهنى :

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الثور على الصعيد العاطفى :

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

الثور على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو وظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

 

 


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مصر 365

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