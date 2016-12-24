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مصرع أستاذ بكلية هندسة المنصورة على المعاش وزوجته مختنقين بالغاز فى شقتهما

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مصرع أستاذ بكلية هندسة المنصورة على المعاش وزوجته مختنقين بالغاز فى شقتهما مصرع أستاذ بكلية هندسة المنصورة على المعاش وزوجته مختنقين بالغاز فى شقتهما

>الدقهلية شريف الديب

لقى زوج وزوجة مصرعهما داخل شقتهما ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية نتيجة الاختناق بالغاز. وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوفاة رجل وسيدة داخل الشقة سكنهما ببندر طلخا.

 

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول علوى بعمارة "الجامعة" أمام نادى المهندسين، وتم التقابل مع المدعو "محمد ا. إ" 36 سنة، مدرس مساعد بمعهد ناصر للهندسة والتكنولوجيا بدكرنس، ومقيم بذات العنوان، وبالدلوف داخل الشقة صحبته تبين وجود جثمانى كلا من "السيد إ.م"، 74 سنة أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمعاش، و"ليلى م.أ"، 65 سنة، ربة منزل، داخل حمام الشقة، بسؤاله قرر أنهما والديه وأنه عقب استيقاظه توجه إلى الحمام فاشتم رائحة غاز واكتشف وفاتهما داخله، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، أخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى انتقلت وناظرت الجثمانين وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة فشل فى وظائف التنفس نتيجة اختناق غازى، ولا يوجد شبهة جنائية فى الوفاة حرر عن ذلك المحضر رقم 12273/2016 إدارى المركز.

 


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