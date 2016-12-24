النيابة بقنا تتخذ إجراءاتها مع 83 محكوما عليهم بأحكام متنوعة

قنا – هند المغربى

بدأت النيابة بقنا بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط 83 محكوما عليهم بإجمالى 313 حكما متنوعا.

وكانت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد عصام خضرى رئيس المباحث تمكنت خلال حملة لتنفيذ الأحكام بالمديرية، لمدة يوم من تنفيذ 313 حكما قضائيا وضبط 83 محكوما عليهم منها 28 حكم حبس جزئى و16 حكم حبس مستأنف و225 حكم غرامات جزئية و22 حكم غرامات مستأنفة و22 حكم مخالفة وتحصيل مبالغ مالية 5700 جنيه.