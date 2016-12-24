موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم السبت 24 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب عمرو جاب الله

يلتقى فى السابعة مساء اليوم السبت 24 / 12 / 2016 فريق الزمالك مع الشرقية بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرقية عبر قنوات "أون سبورت" والنيل للرياضة وذلك على الهواء مباشرة.

مراكز الفريقين فى جدول ترتيب الدورى

يخوض الزمالك مباراة الشرقية محتلا المركز الثالث بالترتيب العام للدورى برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشرقية المركز الـ 18 والأخير برصيد 8 نقاط.

طموحات الزمالك والشرقية

الزمالك يخوض مباراة الشرقية وعينه على لقاء القمة أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل والذى سيكون له دور مؤثر فى المنافسة على درع الدورى ويفتقد الأبيض 5 لاعبين من القوام الأساسى فى موقعة اليوم، حيث يغيب الرباعى طارق حامد ومحمود دونجا وعلى جبر ومحمود حمدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة عن لقاء اليوم، وتجنب الغياب عن مباراة القمة كما سيغيب أيمن حفنى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الإنتاج.

على الجانب الآخر، يخوض فريق الشرقية المباراة بقيادة جهاز فنى جديد بعد تولى منير عقيلة المسئولية الفنية، خلفا لعلاء عبد العال الذى تمسك بالاستقالة خلال الأيام الماضية ورفض كل محاولات الاستمرار.

وطالب منير عقيلة لاعبى الشرقية ببذل قصارى جهدهم أمام الزمالك فى محاولة لتحسين الصورة واستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج وتزيل ترتيب الدورى، مشددا على ضرورة تقديم أداء جيد بغض النظر عن النتيجة.