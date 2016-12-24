حظك اليوم برج الأسد السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الأنظار مسلطة عليك فاحترس من الغيرة

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع بشخصية قيادية وقدرة على اإدارة الأمور من حوله وحبه الشديد للعمل بالإضافة إلى سرعة البديهة، ولكن يعيبه أن هذه المميزات تقوده للغطرسة أحيانًا وعدم تقبل آراء الناس من حوله.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

فرص وظيفية كبيرة تنتظر ابناء هذا البرج من الباحثين عن العمل، ومن يقرروا بدء مشروع جديد من أبناء برج الأسد يمكنهم أن يحققوا النجاح هذا اليوم، فاغتنموا الفرصة للنهوض بحياتكم المهنية.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

الوقت ليس مواتيًا للمغامرات الرومانسية هذه الأيام، رغم رغبتك الشديدة فيها، حتى المتزوجين من ابناء البرج قد ينجرفوا وراء مغامرات رومانسية، لذلك من المهم أن تنتبهوا للمسؤوليات التى تتحملوها وأن تكونوا صبورين وتتمتعوا بقوة إرادة كبيرة لمواجهة هذه الرغبة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

من المرجح أن تعيش طفرة فى الطاقة هذه الأيام ومن المتوقع أن تبدأ ممارسة رياضة جديدة أو نشاط بدنى مختلف، وكل ما تبذله من نوايا متعلقة بالصحة الجيدة ستكلل بالنجاح اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

لديك شخصية موهوبة للغاية ومثيرة للإعجاب، مما يجعلك تلفت أنظار الجميع اليوم بما فى ذلك الأشخاص المعارضين والمؤيدين لك، فحاول أن تلتفت للجانب الإيجابى وتتجاهل الحسد والغيرة.